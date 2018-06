Assassin's Creed Odyssey si mostra in alcune immagini "rubate"

Le foto svelano alcune delle componenti che troveremo nel gameplay del nuovo episodio, tra cui le battaglie navali, la possibilità di cavalcare un destriero per spostarsi da una zona all'altra, e infine un nuovo menu per la gestione dell'equipaggiamento e delle abilità per personalizzare il protagonista.



Non mancano novità, come la possibilità di scegliere come condurre le discussioni con altri personaggi, aspetto che potrebbe portare potenzialmente a molteplici bivi narrativi e una storia più complessa degli episodi precedenti. Per scoprirlo bisognerà attendere la conferenza di Ubisoft all'E3 2018, che sarà trasmessa domani 11 giugno alle ore 22:00. Nel frattempo, non perdete le prime immagini in questa nuova gallery.