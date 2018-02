Sfida a PS4: Google potrebbe lanciare la sua console per videogiochi

A quanto pare Google sta preparando un "attacco" al mondo delle console per videogiochi con una macchina intenzionata a posizionarsi nel mercato attualmente occupato da PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.



La supposizione, oltre che su movimenti interni all'industria, si basa sul fatto che proprio la scorsa settimana il colosso californiano ha assunto Phil Harrison come vice presidente e general manager. Harrison è un veterano del campo dei videogiochi che ha lavorato per molto tempo in Sony sul progetto PlayStation (1992 - 2008) e, più recentemente, in Microsoft per il lancio di Xbox One.



Dean Takahashi, giornalista esperto di tecnologia, ha dichiarato:



"Credo sia un buon momento per iniziare a speculare su cosa succederà in futuro nel mondo dei videogiochi: molte persone all'interno dell'industria lo stanno già facendo. Harrison è quel tipo di figura aziendale ideale per gestire il lancio di una console marchiata Google".



Le tempistiche dell'assunzione di Phil Harrison sono giuste per credere che alla Game Developers Conference di San Francisco, che si terrà a marzo, l'azienda che ha dato i natali ad Android sia pronta a parlare ai presenti delle sue intenzioni in ambito videogiochi: continuate a seguirci per scoprire tutta la verità.