The C64 Mini sarà nei negozi a marzo

Dopo un attesa un po' più lunga del previsto, finalmente conosciamo la data in cui potremo mettere le mani su The C64 Mini, la versione miniaturizzata dello storico computer da gioco degli anni '80, il Commodore 64: il 29 marzo.



Collegabile a qualsiasi TV dotato di una porta HDMI e dotato di due porte USB (una per il joystick e una per la tastiera, entrambi inclusi nella confezione), The C64 Mini includerà 64 giochi vintage a pre-installati, ma sarà possibile inserirne anche altri. Tra i giochi di richiamo ci sono California Games, Speedball 2: Brutal Deluxe, Paradroid, Impossible Mission e tanti altri classici.



“Siamo contenti di pubblicare il The C64 mini e fare in modo che sia i fan originali del prodotto, sia le nuove generazioni di giocatori scoprano questo fantastico sistema, e magari provino anche a programmarlo da soli!", ha dichiarato Paul Andrews, amministratore delegato di Retro Games, l'azienda che si occupa del progetto.



Dai giochi sportivi agli sparatutto, passando per i platform e i rompicapo: c’è davvero talmente tanta carne al fuoco da poter accontentare tutti i tipi di appassionati e nostalgici. La console sarà in vendita al prezzo consigliato di €79,99.