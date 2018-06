Nintendo LABO: un concorso per veri creatori

Il concorso prevede tre categorie:



Creazioni - realizzare un Toy-Con originale attraverso Garage Toy-Con;

Personalizzazioni - usando penne, vernice, adesivi, stencil e qualsiasi altra cosa ti venga per realizzare una personalizzazione degna di nota;

Bambini - in questa categoria, i bambini fino a 12 anni possono inviare le loro creazioni o personalizzazioni originali. I genitori o tutori legali possono aiutarli.



Il concorso inizierà il 19 luglio e si chiuderà il 7 settembre, con una giuria sceglierà i finalisti per ogni paese. In seguito, le loro creazioni verranno giudicate da una giuria di ospiti speciali, che eleggerà un vincitore europeo per ogni categoria.