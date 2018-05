Switch: le novità dell'estate

Per tradizione non è l’estate il periodo più caldo nel mondo dei videogiochi, ma le cose possono cambiare se si parla di una console portatile . E dato che Switch non sa solo dialogare efficacemente col televisore del salotto, ma si comporta benone anche fuori casa, allora diventa chiaro come non debba sentirsi minacciata dalla bella stagione (e dalla voglia di prendere un po’ d’aria).

Da oggi è disponibile Street Fighter 30th Anniversary Collection , una raccolta che festeggia i trent’anni della saga di picchiaduro firmata Capcom. Una serie che ha semplicemente fatto la storia e che rivive anche su Switch ripresentando tutte le uscite principali dei primi tre capitoli. Si parte con Street Fighter e si finisce con Street Fighter III: Third Strike. In mezzo ci sono tre edizioni di Street Fighter II, due di Super Street Fighter II, altre tre di Street Fighter Alpha e ancora tre di… Street Fighter III. Con alcuni dei giochi ci si può anche affrontare online, con tutti si possono sfruttare i due Joy-Con di Switch per incontri improvvisati. Grafica e sonoro come quelli di un tempo , nel bene e nel male.

Mario Tennis Aces: tra colpi impossibili e poteri speciali. A Wimbledon storcono il naso.

A inizio giugno si combatte di nuovo, ma lanciandosi piatti! Sushi Striker: The Way of Sushido (8 giugno) è un folle puzzle game a base di sushi, come lascia intendere il nome. L’idea: pappare quanti più rotolini di riso e pesce, nel minor tempo possibile, così da ammucchiare piatti da lanciare in faccia all’avversario. Sembra folle, è folle, ma i meccanismi sono piuttosto interessanti e ci sono più sfumature di quanto sarebbe lecito attendersene da un’idea così assurda.



Il primo mese dell’estate si completerà con tre uscite di primissima fascia. Ad aprire i giochi sarà Mario Tennis Aces (22 giugno), il ritorno della cricca dell’idraulico sui campi in erba, terra rossa e sintetico. Ma anche in mezzo a piante piranha giganti e chissà quante altre assurdità. Si gioca da soli a un’avventura con tanto di piccoli elementi da gioco di ruolo, oppure assieme a qualche amico sul divano o sotto l’ombrellone… oppure collegandosi online. Toni completamente opposti per Wolfenstein II: The New Colossus, uno dei migliori giochi del 2017 che arriva il 29 giugno anche su Switch. C’è da sventare la minaccia nazista, questa volta nel cuore degli Stati Uniti. Uno sparatutto esplosivo, brutale ed esaltante. Lo stesso giorno sarà anche la volta di Crash Bandicoot: N.Sane Trilogy, un tempo mascotte del mondo PlayStation, che debutterà su una console casalinga di Nintendo con la versione rimasterizzata e tirata a lucidissimo dei primi tre capitoli.