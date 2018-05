Ariana Grande suona una delle sue ultime hit con... il cartone

Che Nintendo Labo fosse più di un semplice pezzo di cartone lo avevamo già capito: d'altronde, c'è chi con la nuova creazione di Nintendo per la sua console Switch ha saputo realizzare delle splendide versioni alternative delle colonne sonore più famose del mondo videoludico.



Era solo questione di tempo prima che qualcuno alzasse ulteriormente l'asticella: ospite di Jimmy Fallon e del suo The Tonight Show, la popstar Ariana Grande si è dilettata in una reinterpretazione della sua hit "No Tears Left to Cry" in compagnia dello stesso Fallon e della band The Roots, che per l'occasione ha scelto di suonare il brano... esclusivamente con Nintendo Labo!



Potete ammirare il risultato finale nel video qui sotto: