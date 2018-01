Nessun piano per Monster Hunter World su Switch

In una recente intervista Kaname Fujiokae e Yuya Tokuda, i responsabili del progetto Monster Hunter World, hanno avuto la possibilità di chiarire la posizione di Capcom su un'eventuale versione del gioco per Nintendo Switch.



Ecco le motivazioni per cui il titolo non arriverà sulla console ibrida giapponese, almeno al momento:



"In parte sono da attribuire al fatto che il gioco è in sviluppo da almeno quattro anni. All'epoca dovevamo scegliere su quali console far uscire il gioco, e abbiamo deciso di farlo uscire per le console più potenti sul mercato, al tempo PlayStation 4 e Xbox One. Quindi la decisione è stata presa prima che Switch fosse annunciata o che fosse sul mercato.



Ma c'è anche il fatto che per ogni titolo che decidiamo di fare studiamo quale sia l'hardware migliore in base al concept. Non guardiamo sempre tutto. È più un domandarsi 'Se vogliamo raggiungere questo risultato per questo concept, qual è l'hardware migliore per riuscirci?' e, per questo gioco, PlayStation 4 e Xbox One erano per noi la miglior soluzione".



Durante l'intervista, inoltre, i due sviluppatori hanno rassicurato i fan della serie, preoccupati per alcuni cambiamenti che World ha abbracciato accontonando un tantino la classica struttura di gioco della serie. Questo è stato il messaggio indirizzato ai veterani della saga:



"Vi sentirete a casa nonostante alcune accortezze implementate nel gioco per far si che le nuove leve siano a proprio agio nell'iniziare il titolo".



Vi ricordiamo che Monster Hunter World sarà disponibile da venerdì 26 gennaio per PlayStation 4 e Xbox One, mentre la versione per PC è attesa per prossimo autunno.