Pausa caffè con Ualone: Dark Souls Remastered

Le rimasterizzazioni di giochi usciti per macchine delle generazioni precedenti permettono di scoprire grandi capolavori a chi non l'aveva fatto in passato. In questo momento storico, però, è forse ancora più importante avere un gioco come Dark Souls sulle attuali console. In una delle sue pause caffè, Ualone ci spiega perché, ovviamente dal suo punto di vista.