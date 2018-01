I giochi in arrivo nella settimana dal 22 al 28 gennaio

Ci siamo, è finalmente arrivata la settimana in cui gli appassionati di videogiochi potranno mettere le mani sui primi due giochi importanti del 2018: Dragon Ball FighterZ, picchiaduro di Bandai Namco visivamente identico all'anime di Akira Toriyama in onda su Italia 1, e Monster Hunter World, primo capitolo per l'attuale generazione di console della storica saga di giochi di ruolo per cacciatori di mostri di Capcom.



Diamo uno sguardo veloce a tutti i giochi in uscita nei prossimi 7 giorni, precisamente dal 22 al 28 gennaio:



Martedì 23 gennaio



- Lost Sphear per PC, PS4 e Switch

- OK K.O.! Let's Be Heroes per PC e PS4



Mercoledì 24 gennaio



- The Inpatient per PS4 (PSVR)



Giovedì 25 gennaio



- Celeste per PC, PS4, Xbox One e Switch

- Dragon Ball FighterZ per PS4 e Xbox One (edizione fisica)



Venerdì 26 gennaio



- Dragon Ball FighterZ per PC, PS4 e Xbox One (edizione digitale)

- Monster Hunter World per PS4 e Xbox One

- Pokémon Cristallo per 3DS