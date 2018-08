Lasciò la ragazza per Call of Duty, ma ora ha perso il campionato

Ricordate la storia del giocatore professionista che lasciò la sua ragazza ( ve ne abbiamo parlato qui ) per impegnarsi nel suo lavoro di "cyber-atleta"? Beh, dopo essersi separato da Yanez Garcia , Doug "Censor" Martin, insieme alla sua squadra, i compLexity Gaming , ha perso il campionato mondiale di Call of Duty uscendo agli ottavi.

Ma il pensiero di Censor è subito volato verso il Call of Duty World Championship 2019 e Call of Duty: Black Ops 4, in arrivo il prossimo 12 ottobre su PC, PlayStation 4 e Xbox One, come potete leggere dal tweet indirizzato ai suoi follower:



"No, non voglio tornare con Yanet, per favore smettetela (di prendermi in giro) con i meme. Sono un videogiocatore e vincerò il campionato di Black Ops 4".



Il mondo degli eSport ha recentemente battuto ogni record di incassi e montepremi ed è fonte di guadagno e lavoro per tantissimi giocatori sparsi per il globo, la convisione di Censor ne è la dimostrazione, non trovate?