eSport: Dota 2 batte ogni record con 25 milioni di montepremi

Oggi comincia The International 2018, il torneo ufficiale di Dota 2, uno dei giochi più seguiti e remunerativi del mondo degli eSport.



Realizzato da Valve, i leggendari sviluppatori di Half Life, la serie che con i suoi due capitoli ha cambiato per sempre il modo di intendere gli sparatutto in prima persona, e responsabili della piattaforma per il download di giochi digitali Steam, Dota 2 ha battuto il record di montepremi per una competizione eSport stabilito proprio lo scorso anno con la precedente edizione del suo evento.



Parliamo di una cifra equivalente a 24,7 milioni di dollari, di cui solo 1,6 offerti da Valve: per la maggior parte i tornei di Dota 2 si "autofinanziano" i pagamenti che gli appassionati effettuano acquistando oggetti di gioco con le microtransazioni.



The International 2018 comincerà oggi, lunedì 20 agosto, e terminerà sabato 25 agosto, quando solo una delle 18 squadre internazionali si aggiudicherà la finale valevole 10,6 milioni di dollari sotto gli occhi di centinaia di migliaia di spettatori collegati da tutto il mondo.