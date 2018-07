Giocatore professionista non ha tempo per la ragazza, la lascia

Il giocatore professionista di Call of Duty , Douglas ‘FaZe Censor’ Martin, ha svelato ai suoi fan su YouTube di aver lasciato la sua ragazza Yanet Garcia, "la meteorina più sexy del pianeta", per avere più tempo per i videogiochi .

Il ventitrenne ha messo la parola fine alla sua storia d'amore con la Garcia (27 anni) dichiarando ai suoi follower: "non ho il tempo per una fidanzata". La scelta di Douglas arriva a un passo dalla prossima tappa del torneo mondiale di Call of Duty, che sta affrontando con ottimi risultati e, in caso di vittoria, gli farebbe incassare centinaia di migliaia di dollari.



Non è da sottovalutare, poi, l'impegno che dovrà mettere nel perfezionare le sue tecniche di gioco quando Black Ops 4, il nuovo capitolo della saga sparatutto, sarà disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One il prossimo 12 ottobre.