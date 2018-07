I videogiochi aiutano a combattere l'obesità secondo uno studio della Louisiana State University

23 luglio 2018 12:09 I videogiochi aiutano a combattere lʼobesità secondo uno studio della Louisiana State University Gli exergame, i cosiddetti "videogiochi attivi", hanno permesso ad alcuni bambini sovrappeso di migliorare la propria condizione fisica

I videogiochi alimentano uno stile di vita sedentario? Tutt'altro, secondo un recente studio condotto dal Pennington Biomedical Research Center della Louisiana State University, che ha dimostrato come proprio grazie ai videogiochi un gruppo di bambini sovrappeso sia riuscito a migliorare la propria condizione e perdere peso.



I risultati dello studio GameSquad, condivisi sul periodico Pediatric Obesity, hanno confermato come grazie agli exergame (i cosiddetti "videogiochi attivi") alcuni bambini tra 10 e 12 anni siano riusciti a incrementare l'attività fisica, ridurre la massa corporea e il tasso di colesterolo. Il tutto, vale la pena sottolinearlo, grazie a un programma mirato che fa dei videogiochi un mezzo per incentivare i pazienti a cambiare abitudini e fare attività fisica divertendosi.

Lo studio ha visto la partecipazione di 46 pazienti sovrappeso o affetti da obesità tra 10 e 12 anni, suddivisi equamente in bambini e bambine. Metà dei pazienti, scelta casualmente dallo studio, è stata affidata a un classico gruppo di controllo, mentre l'altra metà ha fatto parte di un gruppo sperimentale, il cui obiettivo era di fare 60 minuti di attività fisica sfruttando gli exergame.



Ai fini dello studio, i 23 bambini del gruppo sperimentale hanno ricevuto una console Xbox 360 con la periferica Kinect (che già in passato aveva dato prova di essere utile per aiutare i pazienti malati di Parkinson) e quattro exergame come Your Shape: Fitness Evolved 2012, Just Dance 3, Disneyland Adventures e Kinect Sports Season 2. Muniti di un Fitbit per monitorare il proprio allenamento quotidiano e di una sorta di "libro delle imprese" con gli obiettivi da portare a termine, i ragazzi del gruppo da gioco hanno trascorso sei mesi a utilizzare i videogiochi come attività fisica, impegnandosi per 60 minuti al giorno in compagnia di un amico o di un familiare.