25 maggio 2018 Kinect utilizzato per aiutare i pazienti affetti dal Parkinson

Si può trasformare una periferica bistrattata come Kinect, il sensore su cui Microsoft concentrò buona parte della sua fallimentare presentazione di Xbox One, da potenziale flop a tecnologia fondamentale con cui aiutare gli affetti dal Morbo di Parkinson? Evidentemente sì, dal momento che l'architettura del sensore prodotto per Xbox One è stata al centro di un nuovo progetto di ricerca della Brunel University di Londra, che ne ha sfruttato il potenziale per aiutare i pazienti nel processo di riabilitazione.

Kinect, infatti, è costruito attorno a una telecamera in grado di rilevare i movimenti del corpo con grande precisione senza la necessità di applicare dei sensori al corpo del malato di Parkinson: in questo modo, grazie alla non-invasività della periferica, il ricercatore dell'università londinese Amin Amini ha studiato un prototipo in grado di monitorare il cosiddetto congelamento dell'andatura (in gergo FOG, acronimo di "freezing of gait") e proiettare dei segnali visivi sul pavimento tramite l'uso di un laser, così da correggere l'andatura del paziente e migliorarne i movimenti.