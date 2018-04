Assassin's Creed II insegna l'italiano in un'università americana

Insegnare l'italiano all'università grazie ai videogiochi: è il singolare metodo di un professore della Saint Louis University, il "nostro" Simone Bregni , giocatore dal lontano 1975 ed ex-giornalista videoludico ora professore del dipartimento di Languages, Literatures & Cultures che, attraverso una borsa di ricerca del Reinert Center for Transformative Teaching & Learning, ha sviluppato un corso di apprendimento della lingua basato esclusivamente sui videogiochi. Il corso , ribattezzato Intensive Italian for Gamers , ha dato subito prova di essere estremamente efficace, permettendo agli studenti di acquisire in un singolo semestre le stesse nozioni che altri studenti impegnati in corsi tradizionali sono stati in grado di apprendere in due semestri.

Bregni sfrutta dunque l'appeal dei videogiochi per insegnare ai propri studenti come sviluppare e articolare frasi in italiano, facendo uso di vocaboli e strutture grammaticali complesse grazie alle versioni localizzate nella nostra lingua di titoli come Heavy Rain e Rise of the Tomb Raider.



È con Assassin's Creed II, tuttavia, che il professore ha riscontrato il maggior successo: "Nel mio corso dedicato alla letteratura italiana del Rinascimento, gli studenti possono esplorare la crescita di Firenze sotto la guida dei Medici giocando la campagna di Assassin's Creed II", ha commentato Bregni in un articolo pubblicato su Profession. "I miei studenti americani hanno partecipato alla vita di Ezio Auditore, un ventenne di famiglia benestante, vagando all'interno di una ricostruzione storico-culturale della Firenze del 1476".