Ubisoft ha finalmente reso disponibile l'attesa modalità esplorativa di Assassin's Creed Origins.



La nuova "Discovery Mode", totalmente gratuita per chi possiede il gioco e già scaricabile su PC, PlayStation 4 e Xbox One, trasforma il mondo di gioco in un museo interattivo, con schede informative realizzate da egittologi e archeologi coinvolti da Ubisoft appositamente per lo sviluppo.



In questa modalità si potrà vagare nel mondo di gioco senza alcuna pressione, senza dover combattere con alcun nemico, passeggiando per le strade e scoprendo la vita e le usanze degli antichi egizi.



Ecco un estratto dal comunicato stampa che ha accompagnato la pubblicazione dell'aggiornamento:



"Da Alessandria a Menfi, passando per il Delta del Nilo e il grande mare di sabbia, fino all’altopiano di Giza e l’oasi del Fayyum, il Discovery Tour by Assassin’s Creed: Ancient Egypt consente ai visitatori di esplorare il ricco scenario dell’Antico Egitto con la massima libertà o seguire i 75 tour a tema ideati dai team creativi di Ubisoft in collaborazione con alcuni storici ed Egittologi".



Questa, invece, è stata la dichiarazione di Jean Guesdon, Direttore creativo di Assassin’s Creed Origins:



“Con il Discovery Tour by Assassin’s Creed: Ancient Egypt, diamo la possibilità a chiunque sia interessato all’Antico Egitto di scoprirne l’immenso fascino e comprendere come i videogiochi possono anche essere una fonte di conoscenza".



Inoltre, la modalità è anche disponibile in modo indipendente su PC tramite le piattaforme Uplay e Steam al costo di €19,99. Vi lasciamo ammirare il suo trailer!