In lacrime per uno stalker, è la figlia di Michael Jackson

Paris Jackson, figlia ventenne dell'intramontabile re del pop, Michael Jackson, ha partecipato al San Diego Comic Con, una delle fiere nerd più famose al mondo, sfoggiando un cosplay dedicato a una lottatrice di Mortal Kombat, Sonya Blade.



Un travestimento impeccabile, che non ha nulla da invidiare ai costumi dei cosplayer professionisti che invadono e conquistano di solito questa tipologia di fiere. Peccato, però, che la giornata della Jackson si sia conclusa in lacrime durante uno sfogo con i suoi fan in diretta Instagram.



Il momento di gioia per l'evento, infatti, si è trasformato rapidamente in una confessione: visibilmente preoccupata, la Jackson ha "puntato il dito" contro un vecchio amico, che da anni non smette di stalkerarla.



"'Ho provato a essere civile, ho provato a essere buona, ho provato a chiudere la faccenda in modo positivo. (...) Non sto mentendo in questo momento, sto solo provando a mettere tutto alla luce del sole, in modo tale che la gente possa smettere di credere alle sue bugie. Questa persona deve lasciarmi in pace".



Un modo per difendersi dallo stalker, che continua a importunarla nonostante la denuncia e l'allontanamento dai social...