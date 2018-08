HITMAN 2 offrirà un mondo coinvolgente e ricco di opportunità

In preparazione al lancio di HITMAN 2, che sarà disponibile in autunno su PC e console, Io-Interactive ha preparato una serie di video che ci portano alla scoperta delle novità del gameplay alla base di questo nuovo episodio. Il primo filmato, intitolato Immersione, mostra le numerose possibilità offerte da ciascuno scenario, con personaggi, oggetti e possibili approcci con cui tentare di portare a termine l'obiettivo prefissato dall'agenzia.



Il protagonista, il sicario Agente 47, potrà sostituirsi ad altri personaggi presenti nello scenario, travestendosi ad esempio da meccanico o guardia del corpo, e cercare di eludere la sicurezza fino al completamento dei vari step richiesti. Ogni azione avrà però una conseguenza, scatenando un vero e proprio effetto domino che renderà la missione sempre differente, anche affrontandola più volte.



Per maggiori informazioni sul funzionamento di questo sistema, non perdete il nuovo video mostrato dagli sviluppatori.