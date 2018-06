Hitman 2 arriva a novembre su PC, PS4 e Xbox One

Nel nuovo gioco dell'Agente 47 i giocatori visiteranno diverse parti del mondo e verranno condotti in tante ambientazioni diverse, tra cui Miami, la prima location ad essere stata svelata, che offrirà anche una corsa automobilistica.



Ma si passerà dalle strade assolate alle foreste pluviali, e le caretteristiche delle ambientazioni cambieranno il modo di approcciare al gioco. La storia vedrà l'Agente 47 partire per una missione che avrà come obbiettivo l'elusivo Cliente Ombra e la sua milizia, ma il passato di 47 verrà alla luce e intralcerà il cammino dell'Agente.



Il gioco offrirà anche una nuova modalità chiamata Sniper Assassins, che per la prima volta nella serie darà l'opportunità di giocare in cooperativa per eliminare vari bersagli, ma si potrà affrontare anche in solitaria.



Ecco le parole di David Haddad, Presidente di Warner Bros. Interactive Entertainment:



“È stato fantastico collaborare con IO Interactive per Hitman 2 e poter offrire il nuovo capitolo di una serie così leggendaria sia ai fan storici di HITMAN™ che a una nuova generazione di giocatori. IO Interactive ha svolto un lavoro eccezionale con la serie Hitman, e questo nuovo titolo contiene tante novità per i giocatori, che potranno scatenare la loro creatività in ambientazioni sandbox ancora più ampie".



Questa, invece, è stata la dichiarazione di Hakan Abrak, amministratore delegato di IO Interactive. “



“Siamo molto orgogliosi di poter annunciare Hitman 2, il nuovo, emozionante capitolo che va ad aggiungersi a un mondo di assassini in costante espansione. Hitman 2 non tradisce la formula di successo del nostro titolo precedente, ma la espande e la arricchisce di nuove funzionalità, modalità ed elementi mai visti primi prima nella serie. Warner Bros. è stato senz'altro il partner ideale per questo progetto: grazie a loro abbiamo potuto portare il gioco alla nostra comunità di appassionati e abbiamo conquistato tanti nuovi fan. Bentornato, Agente 47!”



Hitman 2 uscirà su PlayStation 4, Xbox One e PC il prossimo 13 novembre, e supporterà anche PS4 Pro e Xbox One X. Chi preordinerà la Gold Edition o la Collector's Edition del titolo potrà giocarlo quattro giorni prima della data di uscita ufficiale.