Ghali è nella colonna sonora di FIFA 19

Questa è stata la dichiarazione del rapper, che ha anche condiviso una foto marchiata FIFA per aggiornare i suoi numerosi fan:



"Essere presente nella Soundtrack ufficiale di FIFA 19, per me è un grande onore. È uno dei giochi che mi accompagna spesso nelle serate con gli amici e nei momenti di svago, è da sempre uno dei miei giochi preferiti e sono onorato del fatto che da oggi qualsiasi persona al mondo potrà giocare sulle note di Habibi. Sicuramente sarà il gioco che mi accompagnerà nei momenti di pausa durante il tour che partirà ad ottobre".



La sountrack completa è già disponibile su Spotify e vede, tra gli altri artisti internazionali, anche i Gorillaz, Childish Gambino e Peggy Gou.



FIFA 19 sarà disponibile nei negozi a partire dal 28 settembre per PC, PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One, Xbox 360 e Nintendo Switch.