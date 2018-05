Non è tutto: secondo la catena, nei prossimi mesi saranno lanciati anche titoli non annunciati ufficialmente come RAGE 2, Just Cause 4, Lego DC Villains, Borderlands 3, Gears of War 5, e scopriremo finalmente una data di lancio per i già noti Final Fantasy 7 Remake, Metroid Prime 4, Beyond Good and Evil 2, Insurgency Sandstorm, The Division 2 e The Last of Us: Part II.



Ciò che non convince particolarmente della lista che vedete nell'immagine in alto è la presenza di nomi come Forza Horizons 5 (dove, oltre al titolo errato, c'è anche uno sbaglio nella numerazione progressiva, dal momento che il prossimo episodio dovrebbe essere Forza Horizon 4) e Dragon Quest 2, in arrivo anche su Xbox One secondo Walmart Canada, sebbene nessuno tra i recenti Dragon Quest Heroes 2, Dragon Quest Builders 2 o Dragon Quest XI sia mai stato accostato alla console di Microsoft.