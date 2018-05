Con il reveal ufficiale di Call of Duty: Black Ops 4 previsto tra pochi giorni in quel di Los Angeles, continuano ad arrivare nuove informazioni sul prossimo capitolo della saga sparatutto in sviluppo presso gli studi Treyarch.



Mentre ci sono dubbi sulla possibile presenza di una tradizionale campagna single-player, che potrebbe essere rimpiazzata da una nuova modalità Battle Royale sulla falsariga di Fortnite e PUBG, il nuovo episodio non rinuncerà certamente a una delle caratteristiche più amate della saga: la modalità Zombies. Con un tweet sull'account ufficiale dell'E3 2018, gli organizzatori della fiera americana hanno confermato che questa modalità sarà presentata ufficialmente da Treyarch in occasione del proprio panel all'E3 Coliseum.