Days of Play: ritornano gli sconti dedicati a PS4

Dall'8 al 18 giugno Sony sconterà tutti i prodotti PlayStation con la speciale iniziativa Days of Play.



Se non siete in possesso di PS4, questa è l'occasione giusta per portarsela a casa in una speciale edizione limitata di colore blu da 500GB al prezzo di €299,99. L'edizione limitata Days of Play "include due controller wireless DUALSHOCK 4, il tutto con l'iconico simbolo PlayStation in un elegante design in oro. Questa console è in edizione limitata, cercala presso i rivenditori aderenti alla promozione nel corso dei Days of Play".



Ma, non finisce qui, perchè ci sono anche delle offerte sui giochi in esclusiva, i controller e il casco per la realtà virtuale PS VR. Ve le riassumiamo di seguito:



- PS VR Starter Pack con software aggiuntivo €249.99

- DUALSHOCK 4 e DUALSHOCK 4 in edizione limitata €39.99

- God of War €49.99

- GT Sport €19.99

- Shadow of the Colossus €19.99

- Uncharted: L’eredità perduta €19.99

- Horizon Zero Dawn Complete Edition €29.99

- Uncharted 4 €19.99

- Giochi per PS VR €19.99



I Days of Play arrivano proprio nella settimana più calda del mondo dei videogiochi, quella dell'E3, la fiera più importante del settore dove saranno svelate tutte le novità in arrivo da qui a Natale. Cliccate qui per raggiungete il nostro speciale dedicato all'evento e continuate a seguirci per scoprire tutte le notizie da Los Angeles!