PS4: un annuncio al giorno in vista dell'E3

Già a partire da questa settimana saranno annunciate novità riguardanti il mondo PlayStation: non ci sarà bisogno di attendere l'E3 2018 per scoprire cosa ha in serbo Sony per il futuro di PS4.



Ogni giorno alle 17:00 ci sarà un annuncio che ci accompagnerà verso la conferenza PlayStation dell'E3 2018, che si terrà martedì 12 giugno alle ore 3:30 italiane e vedrà come protagonisti Death Stranding, Spider-Man, Ghost of Tsushima e The Last of Us Part II:



- Mercoledì 6 giugno: annuncio di un nuovo gioco per PS4 con supporto a PS VR

- Giovedì 7 giugno: data di uscita di un gioco in sviluppo presso Sony Worldwide Studios

- Venerdì 8 giugno: annuncio di un nuovo gioco per PS4

- Sabato 9 giugno: annuncio di un nuovo gioco per PS VR

- Domenca 10 giugno: un gioco molto atteso approda su PS VR



Gli annunci avverranno in diretta streaming su live.playstation.com e i canali Twitch, YouTube, Facebook e Twitter di PlayStation, continuate a seguirci per scoprire tutte le novità dei prossimi giorni.