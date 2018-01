Assunzioni illustri per il gioco degli Avengers

Lo scorso anno Square Enix, l'azienda responsabile della saga di Final Fantasy, è stata incaricata da Marvel per un progetto riguardante gli Avengers.



Il videogioco è attualmente in lavorazione presso Crystal Dynamics, gli sviluppatori degli ultimi capitoli di Tomb Raider, ma era da un po' che non ne sentivamo parlare. Nel pomeriggio di ieri, però, è arrivata una grossa notizia per tutti gli appassionati in attesa di novità: per lavorare al videogioco che presumibilmente arriverà su PC, PS4 e Xbox One sono stati assunti ben quindici sviluppatori di spicco.



Tra questi ci sono anche alcune figure chiave di Naughty Dog e Visceral Games, come Shaun Escayg, direttore creativo di Uncharted: L'Eredità Perduta e responsabile artistico dei filmati di The Last of Us, e Stephen Barry, per 27 anni responsabile di diversi progetti in quel di Electronic Arts e, in particolare, la defunta Visceral Games (Dead Space).



I due ricopriranno rispettivamente i ruoli di direttore creativo e direttore della produzione, andando quindi ad assumere due cariche importanti all'interno del progetto voluto direttamente dalla Marvel.

Continuate a seguirci per scoprire tutte le novità su quello che al momento si chiama "The Avengers Project" (titolo provvisorio).