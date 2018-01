50 Cent vuole realizzare un nuovo videogioco

Curtis "50 Cent" Jackson, rapper americano lanciato da Eminem e Dr. Dre nel 2002 con l'album Get Rich or Die Tryin', è stato fuori dalla scena, almeno per quanto riguarda i videogiochi, per circa 9 anni, ma potrebbe essere pronto per un ritorno (di fiamma).



Interrogato in merito in un'intervista, 50 Cent si è dimostrato positivo nei confronti di un videogioco conclusivo della sua trilogia:



"Sono assolutamente interessato. Devo solo trovare il concept giusto. Pretendo sempre che tutto quello che tocco sia unico. Voglio che sia speciale. Ci penso spesso, perché sono cose che rimarranno scolpite più tempo di quanto possa pensare... quando un altro gioco avrà la mia firma, voglio che sia qualcosa con cui ci divertiremo per molto tempo".



Un'idea, ad esempio (e sempre stando alle sue dichiarazioni), potrebbe implicare la sua prossima serie TV drammatica a base di supereroi. Immaginiamo, inoltre, che il suo pensiero si riferisca ad un videogioco con una componente online predominante.



Il primo videogioco di 50 Cent, Bulletproof, fu pubblicato nel 2005 su PS2, PSP, Xbox e Xbox 360 e precedette Blood on the Sand, che arrivò nei negozi nel 2009 per PS3 e Xbox 360. Continuate a seguirci per tutte le novità dei prossimi mesi!