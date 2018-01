Spider-Man è già giocabile dall'inizio alla fine

Questo perché, Brian Horton, direttore del design di Spider-Man, ha dichiarato su Twitter di aver finito per la terza volta il gioco nel giorno dell'epifania, una cosa non da poco, considerando la grandezza del progetto: Spider-Man è un videogioco open world, ovvero a mondo aperto e liberamente esplorabile, come GTA e i giochi della serie Batman Arkham, e la quantità di dettagli da mettere nel conto sono davvero tanti.



Il fatto che il gioco sia già completabile è indice di uno stato avanzatissimo dello sviluppo: Insomniac Games, immaginiamo dopo aver appreso che il titolo è in lavorazione da molti anni, potrebbe aver bisogno solo ed esclusivamente di qualche mese per ripulire le sbavature e mettere a posto gli ultimi dettagli.



Per chi non li conoscesse, i ragazzi di Insomniac Games ono diventati famosi grazie alla mitica serie Spyro, che spopolò insieme a Crash negli anni '90, diventando simbolo del marchio PlayStation. Successivamente, Insomniac ha lavorato spesso in esclusiva per Sony, confezionando serie del calibro di Ratchet & Clank e Resistance. Gli ultimi suoi due lavori sono Sunset Overdrive, esclusiva Xbox One pubblicata nell'ottobre 2014, e il remake di Ratchet & Clank per PS4, nei negozi da aprile 2016.



Spider-Man è atteso esclusivamente su PlayStation 4 e, stando alle nostre supposizioni, potrebbe essere pronto in tempo per l'estate. Restate sintonizzati sulle pagine di Mastergame per scoprirne di più!