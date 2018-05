'Future Game Hack' premia i migliori videogiochi creati dagli studenti

"Siamo molto soddisfatti dell’esito di questa tre giorni", ha dichiarato il ministro Fedeli, "perchè le ragazze e i ragazzi hanno avuto la possibilità di immaginare nuovi modelli e prototipi, nuove soluzioni in grado di rispondere alle principali sfide del mondo dell’intrattenimento digitale". La manifestazione, che ricalca il modello della Global Game Jam, ha dunque permesso ai ragazzi di avere un piccolo assaggio di quelle che sono le nuove professioni dell'era digitale: "È stata un’occasione per misurare gli intrecci possibili tra videogioco e gli altri mondi della creatività e dell’intrattenimento, dallo sport al cinema, alla fotografia, alla scrittura, fino al patrimonio culturale. È stato un importante momento di ‘scuola oltre la scuola’, di apprendimento attivo, che ha stimolato nei giovani l’intraprendenza, la creatività e il lavoro collaborativo", prosegue il ministro. "Oggi abbiamo premiato i progetti vincitori, progetti di qualità. Il videogioco non è solo legato all’aspetto del divertimento, dello svago, dell’evasione. Può essere uno strumento conoscitivo, di apprendimento, di socializzazione".

La Fedeli ha confermato che questa non sarà un'iniziativa isolata da parte del MIUR, che intende continuare a puntare sul videogioco dopo averne captato le potenzialità e l'importanza nel settore dell'intrattenimento digitale. "Come MIUR vogliamo continuare a offrire mezzi di innovazione alle nostre studentesse e ai nostri studenti. Fondamentale è formare docenti che li guidino in questo percorso di conoscenza e crescita e lavorare in sinergia con le famiglie. Abbiamo intercettato le potenzialità di questo mondo e cominciato a lavorare in questa direzione. Ma ci impegneremo per fare ancora di più", ha concluso il ministro Fedeli.