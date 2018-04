Videogiochi in Italia: nel 2017 un giro d'affari di 1,5 miliardi

AESVI, l’Associazione di categoria dell’industria dei videogiochi che rappresenta i produttori di console, gli editori e gli sviluppatori di videogiochi operanti in Italia, ha presentato il rapporto annuale sul settore nel 2017, confermando gli ottimi risultati del 2016.



Per gli italiani i videogiochi sono una forma di divertimento e interazione da condividere in famiglia, dal momento che 6 genitori su 10 affermano di giocare con i propri figli, ma il mercato è florido anche per via degli appassionati "solitari": il settore nel suo complesso registra un giro d'affari di quasi 1,5 miliardi di euro, con numeri superiori allo scorso anno in tutti i suoi segmenti, come quello delle console (+ 8,6%), degli accessori (+ 10,5%), del software fisico (+7%) e quello digitale.



Queste sono state le parole di Paolo Chisari, Presidente AESVI:



“I risultati del 2017 sono molto soddisfacenti. Il mercato è in perfetta salute e in continua evoluzione e soprattutto è lo specchio di un’industria solida e con grandi prospettive di sviluppo. Il nostro pubblico diventa sempre più ampio perché il videogioco è l’intrattenimento per eccellenza del nostro tempo e perché è sempre più spesso utilizzato anche in famiglia come momento di condivisione tra genitori e figli”.



Tra i titoli più venduti per console spiccano, in ordine di risultati, FIFA 18, Call of Duty: WWII e Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, mentre su PC domina The Sims 4, seguito a ruota da Overwatch e il già citato Call of Duty.



Il genere preferito dagli italiani che amanano giocare su console è quello dei giochi d'azione, mentre gli utenti PC prediligono gli sparatutto.



PlayStation 4 si conferma la console preferita tra i dispositivi utilizzati per giocare, con un corposo 31% delle preferenze, ma è il PC la piattaforma più diffusa (46%). Ottimi risultati anche per gli smarthphone e i tablet: i videogiocatori italiani hanno una leggera predilizione per i dispositivi Android.