I cosplay più belli del Comic-Con di San Diego

Il Comic-Con International di San Diego è la più importante manifestazione americana dedicata ai fumetti e al cosplay, diventata, dal 1970 ad oggi, un punto di riferimento per i fan dei supereroi. Anche quest'anno sono moltissime le persone che visiteranno la fiera, molte delle quali travestite come il loro personaggio preferito, di un film, di una serie tv, di un video game o di un manga. Da Joker, in versione Jared Leto, al più classico Darth Vader passando per tante altre personalità, tenendo sempre come minimo comun denominatore la cura del dettaglio.