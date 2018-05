3 maggio 2018 08:58 Spider-Man e i suoi amici: cinque videogiochi sui supereroi Stendete i mantelli e preparate i poteri speciali: è tempo di essere Super!

C’è stato un tempo in cui a ogni film di super-eroi corrispondevano uno o più videogame: parliamo dell’epoca in cui regnavano Mega Drive, Super Nintendo e i computer a 16 bit. Via via però la moda del tie-in super-eroistico è andata scemando, al punto che praticamente nessuno dei film ultra-milionari basati sui personaggi Marvel e DC ha ricevuto una controparte da videogiocare. Eppure, qualcosa di bello da giocare per i patiti di super eroi c’è eccome: in questo articolo elenchiamo cinque videogame sul tema, alcuni pubblicati di recente, altri di prossima uscita. Buona lettura!

SPIDER-MANPartiamo con quello che è considerabile il pezzo da novanta della cinquina: lo Spider-Man di Insomniac Games, diretto esclusivamente a PlayStation 4. Il gioco fa parlare di sé sin dal suo annuncio durante l’E3 del 2016, soprattutto per l’aspetto grafico davvero notevole e per la splendida interpretazione del ragnetto Peter Parker, davvero aderente a quello che abbiamo imparato ad apprezzare sul grande schermo. A condire il tutto troviamo inoltre alcune fasi in cui impersoniamo lo stesso Peter Parker e una grande quantità di diversi costumi dell’amato Uomo-Ragno, compreso quello visto nel recente Avengers: Infinity Wars. L’unico lato negativo è che bisognerà attendere settembre per mettere le mani su questo promettente gioco open-world.

INJUSTICE 2: LEGENDARY EDITIONI più attenti di voi ricorderanno che Injustice 2, il bel picchiaduro a incontri zeppo di personaggi targati DC Comics, è stato pubblicato pressappoco un anno fa, con grande clamore di critica. Che ci fa dunque in questa selezione che tratta giochi più o meno recenti? Facile: da qualche settimana è stata pubblicato Injustice 2: Legendary Edition per PlayStation 4, PC e Xbox One. Si tratta di un’edizione omnicomprensiva che include il gioco base e tutti i contenuti aggiuntivi pubblicati successivamente, incluse le Tartarughe Ninja e il demoniaco Hellboy. Un’occasione splendida per recuperare uno dei migliori giochi di lotta uno-contro-uno degli ultimi anni, dotato tra l’altro di un’eccellente modalità per singolo giocatore. E poi c’è Batman!

ARENA OF VALORChe ci fa questo MOBA per cellulari in questa lista? Il campione d’incassi cinese targato Tencent, con oltre duecento milioni di utenti, ha ormai debuttato da mesi sul mercato occidentale trovando di nuovo un enorme successo e tra qualche settimana farà anche la sua comparsa su Nintendo Switch. “Che c’entra coi super-eroi?” vi state chiedendo? Facile: Tencent ha stretto un accordo con DC Comics, così da includere i popolari personaggi dell’editore statunitense nel gioco. Al momento al cast di oltre cinquanta eroi utilizzabili si sono aggiunti Batman, Joker, Wonder Woman e Superman, mentre nei prossimi giorni arriverà Flash. Sebbene siano integrati in un videogame prettamente fantasy gli eroi DC sono stati realizzati molto bene e l’interpretazione dei loro poteri all’interno di Arena of Valor risulta persino azzeccata. In attesa dell’edizione per Switch, Arena of Valor è disponibile per cellulari e tablet iOS e Android.

BATMAN: THE ENEMY WITHINTerza apparizione per Batman in questa lista! (e potrebbe non essere l’ultima!) L’avventura grafica sviluppata dai prolifici Telltale Games è un seguito di Batman: The Telltale Series pubblicato nel 2016 e ha proposto una lunga avventura suddivisa in cinque capitoli, l’ultimo dei quali è diventato disponibile appena qualche settimana fa. Come da tradizione di questa software house il gioco è interamente basato sulle scelte operate dall’utente in una serie di situazioni, senza fasi di azione o combattimenti dinamici, eccezion fatta per alcune sequenze in cui dovremo sfoggiare un po’ di sano tempismo nella pressione dei pulsanti richiesti. Quel che resta è una storia molto in linea coi fumetti recenti di Batman, ricca di scelte intriganti e bivi narrativi che spingono anche a rigiocarla una volta portata a termine. Da notare che Telltale Games ha anche sviluppato una serie simile basata su I Guardiani della Galassia. Disponibile per PC, PlayStation 4, Xbox One, iOS e Android.