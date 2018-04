26 aprile 2018 11:18 Cinque giochi per chi ama Final Fantasy In crisi di astinenza da giochi di ruolo giapponesi? Ecco cinque consigli!

Avete già completato Final Fantasy XV con tutti i contenuti aggiuntivi pubblicati e ora siete a corto di giochi di ruolo giapponesi? Comprensibile: per avere un nuovo Final Fantasy dovremo attendere ancora parecchio tempo, visto che l’agognato remake di Final Fantasy VII sembra ancora piuttosto in alto mare e il sedicesimo capitolo non è ancora stato annunciato. A cosa giocare dunque nel frattempo? Niente paura: ecco una lista di giochi appena usciti o di prossima pubblicazione che dovrebbero placare senza problemi la vostra fame di eroi giapponesi. Tutti i giochi qui elencati sono disponibili per il mercato italiano o lo saranno a brevissimo. Inoltre per indicare il genere useremo la sigla JRPG (Japanese Role Playing Game), che torna molto comoda!

NI NO KUNI II: IL DESTINO DI UN REGNOFresco fresco di pubblicazione su PlayStation 4 e PC (qui trovate la nostra recensione), il nuovo lavoro di Level 5 si rifà nuovamente allo splendido stile artistico di Studio Ghibli - pur non avendo, in questo caso, una collaborazione ufficiale come avvenuto per il primo episodio. Senza riallacciarsi direttamente ai protagonisti del gioco precedente, Ni No Kuni II presenta anche una svolta “action” nei combattimenti che in effetti gli permette di svecchiare una struttura di gioco forse un pochino troppo arcaica. La critica internazionale ha giudicato il gioco come un ottimo esponente del genere JRPG, sebbene il tasso di sfida non risulti particolarmente elevato (non che quello di Final Fantasy XV lo fosse, tutto sommato, no?).

LOST SPHEARAltro gioco di pubblicazione recente, stavolta dedicato a chi ha apprezzato i più classici capitoli di Final Fantasy, quelli con la mappa a volo d’uccello e i combattimenti a turni. Per capirci qualcosa che si avvicina molto ai canoni di Final Fantasy IV. Sviluppato da Tokyo RPG Factory, il gioco non nasconde la sua aspirazione di proporre un’esperienza genuinamente tradizionale per il genere dei JPRG e questo può rappresentare sia un suo grande pregio che un difetto da tenere in considerazione, a seconda dei vostri gusti e di quanto siate sazi di un certo tipo di gameplay. Disponibile dallo scorso gennaio per PC, PlayStation 4 e Nintendo Switch.

BATTLE CHASERS: NIGHTWARQualcuno di voi potrà obiettare che non siamo di fronte a un gioco di uno sviluppatore giapponese. Qualcun altro potrà invece puntare il dito sul fatto che Battle Chasers: Nightwar è già disponibile da svariati mesi. In realtà il gioco è dichiaratamente ispirato ai JRPG e la versione per Nintendo Switch sarà pubblicata tra poche settimane. Basato sul fumetto di Joe Madureira e come tale abbellito dallo stile aggressivo del fumettista statunitense, il gioco assembla un variegato gruppo di personaggi fantastici che si trovano bloccati su un’isola misteriosa su cui una malvagia sacerdotessa sta portando avanti dei piani ben poco rassicuranti. La struttura del gioco è in tutto e per tutto quella classica dei JRPG, con una vasta mappa da esplorare, personaggi che salgono di livello potenziando le proprie abilità e immancabili combattimenti gestiti da una struttura a turni snella ed efficace.

KINGDOM HEARTS IIIOltre allo sviluppo del remake di Final Fantasy VII, Square Enix è al lavoro ormai da anni sul terzo capitolo di una delle sue serie più apprezzati: Kingdom Hearts. Questo mix di eroi originali e personaggi provenienti dal mondo Disney ha stregato giocatori in tutto il mondo, senza contare che in più di un’occasione ha incrociato la strada proprio con Final Fantasy. Il terzo episodio è in lavorazione per PC, PlayStation 4 e Xbox One, con una data di pubblicazione genericamente prevista per quest’anno. Rispetto agli altri giochi di questa lista Kingdom Hearts 3 sarà più virato per l’azione, risultando di fatto un action-RPG, ma i richiami a situazioni tipiche dei JRPG di certo non mancheranno.