Fortnite: guida alle sfide della settimana 7 (Stagione 5)

Avete fretta e non vi dispiace fare un po’ di baccano? Sparate al paracadute e portate a zero i suoi punti vita per far cadere immediatamente la scatola a terra. Inoltre, sparandogli, potrete visualizzare la sua barra della vita per tenerla d’occhio – evitando che altri giocatori vi battano sul tempo.



Quando individuate una cassa è sempre meglio, prima di aprirla, costruirgli intorno dei muri per proteggervi dal fuoco nemico; altrimenti, altri giocatori potrebbero sfruttarla per tendervi una trappola.



Eliminazioni con mitragliette

Queste armi hanno una cadenza di fuoco molto elevata e sono in grado di ridurre a brandelli i nemici a distanza ravvicinata. Piuttosto semplice, no? Evitate di gettarvi in uno scontro a fuoco dalla distanza però, perché la precisione non è il loro punto di forza!



SFIDE BATTLEPASS



Danneggiare la strutture avversarie con esplosivi telecomandati

Infliggete un totale di 5000 danni agli edifici costruiti dai vostri nemici. Ogni esplosivo ha un raggio di 520 unità (circa cinque metri) e copre approssimativamente l’area di una sezione di struttura (un muro, una scala, etc.)



Eliminare avversari ai Passatempi Pomposi