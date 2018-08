Samsung mette le mani su Fortnite

Stando alle informazioni ottenute da alcuni appassionati già in possesso del file di installazione, Fortnite per Android, almeno inizialmente, sarà disponibile esclusivamente per dispositivi a marchio Samsung.



In particolare, il gioco del momento sarà compatibile solo con Galaxy Note 9 e Galaxy Tab S4, probabilmente proprio per pubblicizzare il lancio dei due nuovi device, entrambi attesi per fine agosto, e sfruttare le funzionalità della nuova S Pen.



Non è ancora chiaro per quanto tempo Fortnite sarà disponibile solo per i due dispositivi Samsung Galaxy, ma c'è chi ipotizza un'esclusiva di circa 30 giorni.



Scaduto l'accordo tra l'azienda koreana e gli sviluppatori californiani, sarà possibile scaricare e installare il gioco (che non sarà disponibile sul Play Store, ve ne abbiamo parlato qui) su tutti gli altri smartphone e tablet con sistema operativo Google.