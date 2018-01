Ruud Gullit apre un'accademia per FIFA

L’ex Pallone d’Oro olandese Ruud Gullit ha annunciato su Twitter la nascita di una speciale accademia per giocatori di FIFA.



Si chiama Team Gullit e ha l'obiettivo di coltivare, scovare e allenare talenti del gioco sportivo di Electronic Arts, che senza avvalersi del supporto economico e d'immagine dei grandi club calcistici o di associazioni/aziende operanti nel campo dell'eSport non potrebbero spiccare in uno scenario florido e in continua evoluzione.



Nella fase di inaugurazione, avvenuta proprio in questi giorni, l'ex fuoriclasse del Milan ha già reclutato Floris “FLORISACM” Jorna, Julian “JULIANBERG1203” van den Berg e Dani “DANI-VISSER” Visser, tre promettenti videogiocatori olandesi dell'età di 18, 17 e 16 anni.



Due di questi, Jorna e Visser, hanno raggiunto i playoff del prossimo turno della FIFA eWorld Cup, che si giocherà a Barcellona il 26 e 27 gennaio e rappresenterà la prossima fase del torneo ufficiale del gioco con premi in denaro.