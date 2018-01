Mondo Fut: la squadra dell'anno

19 gennaio 2018 10:55 Mondo Fut: la squadra dellʼanno Finalmente scoperta la miglior squadra del 2017. In più, quattro nuove icone

In attesa che la Serie A riparta questo weekend, EA raddoppia la nostra dose di FUT settimanale: oltre alla diciottesima squadra della settimana – rullo di tamburi – è finalmente disponibile il team del 2017 e, dulcis in fundo, quattro nuove icone!

LA SQUADRA DELLA SETTIMANAInnanzitutto, rassicuriamo tutti i fan di Coutinho (86): finalmente, è arrivato il tanto agognato aggiornamento in maglia catalana! Il prezzo per l'ex meteora interista è di “solo” 26.000 crediti, mentre in versione reds circa 17.000 crediti.



Per il diciottesimo appuntamento con la squadra della settimana è necessaria una piccola precisazione: nessun calciatore della Serie A è presente, causa vacanze alle Maldive... Lo schieramento tattico proposto dai ragazzi di EA è un 3-4-1-2 con Suarez (94), James Rodriguez (87) e Son (87) come stelle.

Si parte con l'ottimo portiere del Villareal Sergio Asenjo (86), un acquisto caldamente consigliato per chi è alla ricerca di un estremo difensore sicuro e affidabile. Il prezzo è sui 27.000 crediti ma nel giro di qualche settimana lo si potrà acquistare anche a meno: come alternativa alla versione “scarsa” del gettonatissimo De Gea (90) è raccomandatissimo!



Dopo aver risparmiato un po' di crediti per il portiere, è il momento di investire sulla difesa. Baysse (82) del Bordeaux è un difensore roccioso non particolarmente veloce e con la tendenza a infortunarsi spesso, ma è davvero forte fisicamente e di testa appare insuperabile. Prezzo? Solo 11.000 crediti! A fare compagnia al difensore francese troviamo l'austriaco Martin Hinteregger (81) in forza all'Asburgo in Bundesliga, e Jonny Evans (82) del West Bromwich Albion in Premier League. Il prezzo per entrambi i difensori si aggira sui 10.000 crediti: il primo è particolarmente dotato per i tiri da lontano, il secondo si dimostra più abile tatticamente e insuperabile nei tackle. Tra i due Hinteregger è il più veloce e forte fisicamente.

Centrocampo a trazione anteriore con James Rodriguez (87) e Alex Oxlade-Chamberlain (83) nel mezzo e Heung Min Son (87) e Gonçalo Guedes (83) sulle fasce. Con questi interpreti nella mediana si balla alla grande ma in attacco il divertimento è garantito. Per quanto riguarda l'ex stella del Real Madrid ora in prestito al Bayer Monaco non c'è molto da aggiungere: è il classico giocatore “all around” capace di fare un po' tutto in attacco. A parte le tre stelle nei piedi (è un mancino purissimo), il colombiano è un artista nel dribblare, battere i corner e nei tiri a effetto. Per gli standard di FUT e più in generale di FIFA 18 non è velocissimo e robustissimo, ma la palla la fa girare con il contagiri. Prezzo non popolare: circa 115.000 crediti.

L'ex bambino prodigio dei Gunners Alex Oxlade-Chamberlain dopo il suo passaggio ai reds di Kloop sembra aver ritrovato la strada perduta. Come centrocampista offensivo è una rivelazione: buon passatore, ottimo dribbling, tanta velocità e resistenza, due ottimi piedi. Non avrà l'estro di James Rodriguez ma Alex Oxlade-Chamberlain si dimostra un giocatore in grado di fare la differenza in mezzo al campo con le sue accelerazioni: se non si infortunasse spesso, 40.000 crediti sarebbero anche “pochi” per acquistarlo.



Sul coreano fenomenale degli Spurs abbiamo finito gli aggettivi: compratelo e basta! Nella nuova versione servono 300.000 crediti, ma come bomber li vale tutti!

L'esterno del Valencia, Gonçalo Guedes, non è nulla di speciale: per circa 17.000 crediti il calciomercato di FUT offre molto di meglio. A parte una certa propensione per i tiri da fuori e una buona velocità di base, il portoghese è un discreto giocatore e basta.



Per innescare l'attacco a due punte è stato scelto il talentuoso trequartista argentino del West Ham Manuel Lanzini (84). Veloce, buon dribbling, grande fiuto del gol, due piedi pronti a pennellare assist, purtroppo paga un fisico leggerino per i canoni di FIFA 18. E segna anche in acrobazia! Il prezzo per il folletto argentino è sui 26.000 crediti.

Per l'attacco siamo nella classica botte di ferro: Suarez (94) è uno dei tre centravanti più forti al mondo, mentre Werner (84) è un giovane in forte crescita. Del primo aggiungiamo solo il prezzo per questa versione: circa 1.000.000 crediti. Sulla promessa del Lipsia aggiungiamo oltre alla quotazione (60.000 crediti) anche una breve descrizione. Come giocatore il buon Timo assomiglia a una leggenda del nostro calcio, quel Pippo Inzaghi che per anni è stato un vero e proprio incubo per le difese della Serie A e di tutto il mondo. Werner, infatti, è molto abile nel muoversi in linea con i difensori e ha la straordinaria capacità di farsi trovare sempre pronto sotto porta. Come l'ex centravanti di Milan e Juve non è forte nel gioco aereo e negli scontri di gioco, ma è sorprendentemente tenace e resistente. Quindi, per 60.000 crediti un pensierino è giusto farlo, anche perché l'Icona Inzaghi (85) costa 450.000 crediti...

In panchina, spesso, si fanno gli affari migliori. Questa settimana, per esempio, al prezzo di 30.000 crediti troviamo un altro buonissimo portiere: Kasper Schmeichel (85). Il figlio del leggendario portiere del Manchester United Peter Schmeichel (90) si dimostra abilissimo sulle ribattute dei corner ed è dotato di buoni riflessi tra i pali. Rispetto al suo celebrato padre è meno costoso ma meno esplosivo!



Oltre al portiere del Leicester City, in panchina da tenere d'occhio c'è il costoso Callum Wilson (84), centravanti del Bournemouth e presenza fissa nelle Sds settimanali, e Niclas Füllkrug (82) dell'Hannover 96: buona velocità, gran fisico e istinto da killer per un centravanti vecchio stile dal prezzo super economico (circa 12.000 crediti).

IL TRIONFO DEL REAL MADRIDLa Squadra dell'anno 2017 è stata votata e il Real Madrid è la squadra più rappresentata con ben quattro giocatori. L'unico italiano presente nel 4-3-3 di FUT è Leonardo Bonucci (96) che attualmente milita nel Milan. Per comprare l'ex membro della BBC bianconera servono circa 800.000 crediti. Un altro ex juventino occupa la fascia destra: Dani Alves (93) è il giocatore più a buon mercato di questo dream team e quello con il valore assoluto più basso. Il nuovo terzino destro del PSG si compra con “soli” 600.000 crediti. Gli altri due membri della difesa da sogno sono Sergio Ramos (97) e Marcelo (96): i due blancos costano rispettivamente 1.700.000 e 950.000 crediti. Non ci siamo dimenticati del portiere: alla fine De Gea (97) l'ha spuntata su Gigi Buffon. Prezzo? Circa 1.200.000 crediti.

Per la mediana è stato votato il “muro” del Chelsea Kanté (95), il meraviglioso giocoliere del Manchester City De Bruyne (96) e il fenomenale tuttofare del Real Madrid Modric (96). I prezzi sono rispettivamente 2.300.000 crediti per il perno di Antonio Conte, 2.100.000 crediti per l'asso di Pep Guardiola, 1.200.000 crediti per il playmaker di Zinedine Zidane.



L'attacco atomico della Squadra dell'anno ripropone la solita coppia Ronaldo (99) e Messi (98) con un terzo intruso: Kane (96). Il tridente ve lo portate a casa con una dozzina di milioni di crediti. CR7, almeno in FUT, vale di più della “pulga” argentina: 6.000.000 crediti rispetto ai 4.000.000 richiesti per l'attaccante del Barcellona. “HurryKane”, invece, lo prendete per molto meno: circa 1.900.000 crediti.



Con le quotazioni attuali la squadra dell'anno 2017 vale tra i 23/24 milioni di crediti: siete già passati in banca per richiedere un bel mutuo?