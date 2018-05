18 maggio 2018 07:43 The Crew 2, gareggiare senza confini Abbiamo giocato al nuovo racer di Ubisoft e chiacchierato con i suoi sviluppatori

Previsto finalmente in uscita il 29 giugno prossimo su PC, PS4 e Xbox One dopo numerosi rinvii, The Crew 2 si conferma essere una decisa evoluzione più che una semplice espansione del concept di gioco del capitolo originale, come abbiamo potuto provare in prima persona. Impressione confermata dalla piacevole chiacchierata che abbiamo avuto modo di intrattenere con Stéphane Jankowski di Ivory Tower, il producer di The Crew 2 per conto di Ubisoft, della quale riportiamo i passaggi più significativi.

"Abbiamo voluto ristrutturare il mondo di gioco prettamente nordamericano già presente nel primo The Crew in funzione dei nuovi tipi di veicoli e specialità corsaiole che abbiamo inserito, come gli aerei e le barche, al loro esordio nel gioco al fianco dei classici mezzi terrestri. Abbiamo quindi riprogettato quasi tutto. Al punto che, nel caso di un paio di città, l'abbiamo fatto da zero, buttando letteralmente giù le versioni precedenti per far spazio ai canali per le barche e a grattacieli modificati, sfiorati dai nuovi percorsi di volo degli aerei. Il tutto nel nome della libertà e del divertimento più assoluti."



E, in effetti, il fulcro di The Crew 2 pare essere, molto più che nel suo predecessore, fare della sana e dilettevole confusione arcade insieme alla propria cricca motorizzata di amici collegati online. Grazie a un semplice, immediato ed efficiente sistema di inviti e notifiche in tempo reale, è proprio questione di secondi entrare e uscire dalle competizioni e le sfide cooperative organizzate - o addirittura create, tramite il sistema degli 'highlight' – dagli altri membri della crew. Mentre nel frattempo, magari, ci si dà a un rilassante free roaming in solitaria.

“La mappa di gioco [gli USA nella loro interezza, n.d.r.] è molto più dettagliata, popolata di un sacco di cose da fare e di mezzi con cui farle rispetto all'originale. Così come più profonde sono un po' tutte le caratteristiche di questo secondo capitolo rispetto al suo predecessore. In termini di veicoli disponibili, ad esempio, si passa dalla quarantina offerta al lancio del primo gioco alle centinaia di The Crew 2.”



Anche per garantire una sufficiente omogeneità di controllo tra i diversissimi mezzi a disposizione - visto che si può addirittura passare letteralmente 'al volo' da un bolide a quattro ruote a un motoscafo d'altura, un Cessna svolazzante o una motocicletta da cross - la fisica del modello di guida e degli urti tende a essere molto arcade e terra terra (o acqua acqua, aria aria...), penalizzando la tecnica di guida pura in favore dell'immediatezza e spettacolarità di gare tanto gioiosamente eclettiche quanto esageratamente imprevedibili nel loro andamento. In tale contesto, forse si sarebbe potuto spingere ulteriormente anche sull'acceleratore di un'estetica e una personalizzazione dei mezzi che restano forse un po' troppo in mezzo alla carreggiata tra simulazione e arcade, realismo e tamarraggine, senza sterzare decisamente verso una o l'altra strada.