RIDE 3: il ritorno della simulazione motociclistica italiana

Dopo il successo del secondo capitolo, vincitore del Guinness World Record per il “maggior numero di moto in licenza presenti in un videogioco”, è arrivato il momento di RIDE 3, gioco di corse motociclistiche realizzato da Milestone, azienda italiana a cui da anni viene affidato anche il gioco ufficiale della MotoGP (di cui potete ammirare un recente video qui).



L'obiettivo è raggiungere lo statuti di "enciclopedia motociclistica definitiva" con un videogioco realistico e adrenalinico allo stesso tempo:



"RIDE 3 ha un nucleo completamente nuovo, grazie all’Unreal Engine 4, offrendo così un'esperienza completamente rivista: pur mantenendo l'identità della serie, questo titolo avrà un sacco di nuove caratteristiche ed elementi che faranno sentire al giocatore l'adrenalina, come un vero pilota.



L'elenco delle piste è stato aumentato per soddisfare i gusti e le esigenze di tutti: ci saranno piste GP e Supermoto per coloro che vogliono sentirsi dei veri piloti professionisti, Circuiti di campagna e di città per viaggiare nei luoghi più iconici di tutto il mondo, Road Races per correre su circuiti stradali e Drag Races per coloro che amano le gare di accelerazione che si svolgono su binari rettilinei.



Il coinvolgimento dei giocatori sarà portato al livello successivo in questo capitolo della serie, soprattutto grazie alle innovative opzioni di personalizzazione che includono un Livery Editor innovativo, per espandere la personalizzazione a uno standard completamente nuovo, in cui i giocatori avranno un unico limite: la loro creatività".



Con più di 230 moto, 12 piste e personalizzazione alle stelle, RIDE 3 arriverà nei negozi di tutto il mondo il prossimo 8 novembre nelle versioni PC, PlayStation 4 e Xbox One.