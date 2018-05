Annunciato F1 2018 per PC, PS4 e Xbox One

È stato appena annunciato il nuovo capitolo del gioco di corse con licenza FIA: F1 2018 sarà disponibile per PC, PlayStation 4 e Xbox One a partire da venerdì 24 agosto, giorno di inizio del weekend del Gran Premio del Belgio sulll’iconico circuito di Spa-Francorchamps.



Al momento non sono stati pubblicati né video né immagini del gioco, ma gli sviluppatori hanno confermato che F1 2018 includerà tutte le squadre ufficiali, i piloti e i circuiti della stagione 2018. In compenso, in attesa di tutte le novità che verranno rese note da qui al lancio, possiamo fornivi tutti i dettagli ufficiali direttamente dalla bocca di Paul Jeal, direttore del franchise F1 presso Codemasters:



“Siamo stati felicissimi del feedback che ha ricevuto l'acclamatissimo F1 2017 e siamo estremamente entusiasti di poter ulteriormente migliorare con una base così forte F1 2018. Negli ultimi anni ci siamo impegnati molto con la nostra base di fan per capire cosa è importante per loro e non vediamo l'ora di svelare maggiori dettagli sulle funzionalità che i nostri fan apprezzeranno.



La modalità carriera è stata ulteriormente ampliata per immergere i giocatori ancora più in profondità nel mondo di F1, con il ritorno di una caratteristica molto richiesta nel franchise. Stiamo anche aggiungendo altre auto classiche, ancora una volta ascoltando i nostri fan a proposito delle auto storiche di F1 che vorrebbero guidare virtualmente. Oltre a queste aggiunte, ci sono molti altri grandi miglioramenti che sveleremo prima del lancio del gioco".