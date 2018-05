Rossi, Dovizioso e Marquez si sfidano nel nuovo video di MotoGP 18

In attesa della pubblicazione prevista per il 7 giugno su PC, PlayStation 4 e Xbox One (e solo successivamente su Nintendo Switch), la software house italiana Milestone ha realizzato un nuovo video con scene di gioco di MotoGP 18. Nel filmato è possibile ammirare una sfida tra Valentino Rossi, Andrea Dovizioso e Marc Maquez sulle note di "Radioactive" degli Imagine Dragons. Buona visione!