Avvistato Gran Turismo 7

Gran Turismo 7 per PlayStation 4 è apparso nei listini di una famosa catena di negozi di videogiochi.



Stando a quanto trapelato in rete, il settimo capitolo della serie di giochi di corse simulativi dovrebbe essere pronto per aprile 2019 e arriverà sugli scaffali dei negozi anche in una sontuosa edizione limitata per collezionisti. All'interno di quest'ultima, oltre al gioco completo e numerosi bonus, sarebbe incluso anche un casco di dimensioni reale e indossabile.



L'ultimo capitolo di Gran Turismo, GT Sport, è arrivato sulle console della famiglia PS4 lo scorso ottobre e, a differenza degli altri episodi, era focalizzato principalmente sulle sfide online.



Per ora Sony non ha né confermato né smentito le voci di corridoio: attendiamo le prossime settimane, in particolare quelle dell'E3 di Los Angeles, la più importante fiera del mondo dei videogiochi, per scoprirne di più.