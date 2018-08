27 agosto 2018 10:36 A caccia di demoni nel frenetico mondo di Devil May Cry 5 Abbiamo provato con mano il nuovo capitolo della saga dʼazione di Capcom. Ecco le nostre impressioni da Colonia

In occasione della Gamescom 2018 di Colonia abbiamo provato con mano uno dei titoli più attesi del prossimo anno: Devil May Cry V, nuovo capitolo della saga d'azione sviluppata da Capcom che, dopo la breve e controversa parentesi del reboot DmC, ritorna nelle mani dei suoi creatori originali.



Nel corso della nostra prova, avvenuta su Xbox One X all'interno del padiglione di Microsoft, abbiamo avuto l'opportunità di testare con mano il gameplay di questo nuovo episodio nei panni di uno dei tre protagonisti, Nero, già visto nel quarto episodio del franchise.

Cos'èDevil May Cry V è il quinto episodio di una delle più popolari saghe action del panorama videoludico. Creata dai giapponesi di Capcom, gli stessi di Resident Evil e Street Fighter, questa serie vede il cacciatore di demoni Dante e il suo alleato Nero alle prese con creature mostruose di ogni tipo, che dovranno essere sconfitte utilizzando un sistema di combattimento frenetico che punta su armi da mischia e bocche di fuoco per sterminare demoni in continuazione. Nel quinto episodio, Nero potrà sfruttare una nuova arma: si tratta di un braccio protesico chiamato Devil Breaker che potrà utilizzare diverse "estensioni" per rendere più vario il gameplay.

Cosa abbiamo provatoA Colonia abbiamo provato una breve porzione dell'avventura definitiva, apparentemente la seconda missione della trama, proprio nei panni del succitato Nero: è stata un'ottima occasione per prendere confidenza con i nuovi comandi e con le peculiarità del Devil Breaker, che consente di effettuare attacchi speciali con l'uso di un tasto e di rimpiazzare il braccio raccogliendo le protesi che troverete nello scenario.

Nero ha a disposizione anche una spada e una pistola magnum: alternando questi attacchi a un sistema di schivata e all'uso di salti per il combattimento aereo, potrete ricevere una valutazione sempre più elevata al termine di ogni scontro e con essa maggiori ricompense. La nostra prova si è conclusa con una boss fight contro un gigantesco demone, che ci ha permesso di mettere alla prova tutto ciò che abbiamo appreso nei trenta minuti precedenti e sconfiggere il demone sfruttando una nuova e interessante protesi per il Devil Breaker.