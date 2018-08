22 agosto 2018 09:08 Sekiro: Shadows Die Twice è un concentrato di brutalità Abbiamo provato con mano la nuova creatura di From Software: ecco le nostre impressioni a caldo

Alla Gamescom 2018 di Colonia, la più grande fiera d'Europa dedicata ai videogiochi, abbiamo finalmente messo le mani su uno dei titoli più attesi del prossimo anno, Sekiro: Shadows Die Twice. Si tratta del nuovo progetto dagli sviluppatori di From Software, meglio conosciuti come gli autori di Dark Souls e Bloodborne, che sono pronti a tornare con un nuovo gioco d'azione che promette di offrire un gameplay molto più variegato e la stessa, incredibile brutalità dei suoi predecessori.



Armati di pazienza e di una fiammante Xbox One, ci siamo lanciati alla scoperta di Sekiro provando per mezz'ora una versione preliminare di gioco. Ecco tutto ciò che dovete sapere.

Cos'èSekiro: Shadows Die Twice è un gioco d'azione che tenta di unire molti degli elementi che hanno reso celebre la saga di Dark Souls (come l'elevata difficoltà, l'alternanza tra attacchi e parate, e via dicendo) a uno stile di gioco che propende maggiormente verso la verticalità e permette di sfruttare un'inedita componente furtiva. Nei panni del samuari dotato di protesi cibernetiche Sekiro, potrete sfruttare un rampino per aggrapparvi in alcuni punti dello scenario e attaccare il nemico dall'alto, oppure comparire alle sue spalle per tentare un approccio più "stealth". Ancora una volta, il giocatore può utilizzare armi principali (una spada, per ovvi motivi), attacchi sovrannaturali (ma utilizzabili saltuariamente), oggetti consumabili che ripristinano la vita e la consueta parata che, se effettuata nel modo giusto, permette di contrattaccare velocemente. La peculiarità principale è però la possibilità di tornare in vita in caso di morte: una mossa utile per non perdere i progressi e cercare di portare a termine lo scontro iniziato in precedenza.

Cosa abbiamo provatoA Colonia abbiamo potuto provare per la prima volta il gioco in azione, all'interno di uno scenario circoscritto in cui sperimentare l'uso del rampino e le possibilità di sorprendere i nemici con attacchi immediati, unici con cui Sekiro sarà in grado di sbarazzarsi del nemico in un colpo solo. Per metterli a segno è necessario però scegliere il momento opportuno per l'attacco, ad esempio saltando sulla testa del nostro nemico e aspettando che un indicatore di colore rosso ci informi dell'attimo propizio per sferrare il colpo. Diverse le varietà di nemici in cui ci siamo imbattuti: c'era il samurai classico, quello dotato di arma da fuoco e quello con lo scudo, oltre a uno più corazzato che ci ha fatto sudare le proverbiali sette camicie e ha richiesto tutta la nostra concentrazione per essere sconfitto. Fortuna che tra gli attacchi speciali c'era un colpo infuocato e una possente ascia, che ci hanno permesso di sorprendere il bestione e proseguire la nostra avventura alla scoperta della creatura di From Software.