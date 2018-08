21 agosto 2018 06:29 Sekiro: Shadows Die Twice uscirà a marzo 2019 Activision e From Software annunciano la data di lancio ufficiale del nuovo gioco dʼazione

La Gamescom 2018 di Colonia si è aperta con il botto: Activision ha infatti annunciato la data di lancio di Sekiro: Shadows Die Twice, nuovo gioco d'azione sviluppato dallo stesso team che ha dato i natali alla serie di Dark Souls, i giapponesi di From Software.



Il titolo, che vedrà protagonista un letale e agilissimo samurai, sarà disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One a partire dal 22 marzo 2019, anche in un'edizione limitata per collezionisti.

From Software ha tolto i veli dalla Collector's Edition, che include una copia del gioco all'interno di una confezione in metallo, una statuetta del protagonista, un artbook con tutti i bozzetti e immagini promozionali, una mappa del gioco e le repliche di alcune monete che saranno collezionabili nell'avventura.



Acquistando quest'edizione si otterrà anche l'accesso alla colonna sonora in formato digitale.