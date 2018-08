Dark Souls Remastered, confermata l'uscita su Switch

Dopo il rinvio dei mesi scorsi, che ha visto l'edizione Nintendo Switch di Dark Souls: Remastered mancare il debutto in concomitanza con le altre versioni per console, Bandai Namco ha finalmente svelato quando sarà possibile mettere le mani sul gioco di ruolo nella versione "ibrida" per la console giapponese.



Con un post su Twitter, il produttore giapponese ha confermato che Dark Souls: Remastererd uscirà su Switch il 19 ottobre, e sarà preceduto da un Network Test (che si terrà molto probabilmente a settembre) per verificare la stabilità dell'infrastruttura di rete e la compatibilità con Nintendo Switch Online Network. Lo stesso giorno sarà disponibile anche l'Amiibo di Solaire di Astora, che conferirà alcuni vantaggi a coloro che l'acquisteranno.