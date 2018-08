DOOM Eternal, ecco il primo video di gameplay

In occasione del QuakeCon 2018, evento organizzato da Bethesda nel cuore del Texas per presentare tutte le novità del proprio catalogo, l'azienda ha finalmente mostrato il primo video di gameplay dell'attesissimo DOOM Eternal, prossimo capitolo della saga sparatutto targata id Software.



Il filmato ha mostrato le peculiarità del nuovo episodio, con nuove armi e possibilità di utilizzare dei gadget futuristici per uccisioni sempre più brutali. A giudicare dalle immagini, il gioco sembrerebbe in uno stadio molto avanzato che potrebbe lasciare intendere un possibile debutto nella prima metà del 2019. Bethesda ha confermato che oltre alle versioni PC, PlayStation 4 e Xbox One, DOOM Eternal sarà lanciato anche su Nintendo Switch, con un porting realizzato da Panic Button.



Per maggiori dettagli sulle novità, non perdete il primo trailer di gioco ufficiale.