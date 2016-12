Usa, il detenuto più bello del mondo torna libero e ora vuole fare il modello

Il suo arresto ha coinciso con l'inizio della sua fama. E ora con la sua scarcerazione arriva anche il momento di raccogliere i frutti di questa notorietà. Jeremy Meeks è infatti diventato noto come il "detenuto più bello del mondo", dopo che la foto del suo arresto, postata su Facebook dal dipartimento di polizia di Stockton, in California, è diventata virale. Condannato per possesso illegale di armi, Meeks è uscito di prigione il 9 marzo e, dopo un periodo in una comunità di recupero, potrà finalmente dare seguito alle tante offerte di lavoro ricevute come modello.