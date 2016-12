6 febbraio 2015 Bello, dannato e... condannato: Jeremy Meeks dovrà scontare 27 mesi di carcere Il 30enne californiano aveva guadagnato fama, e ammiratrici, quando la sua foto segnaletica alcuni mesi fa era diventata virtuale Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

13:35 - La sua foto segnaletica alcuni mesi fa era diventata virtuale, regalandogli una fama inaspettata. Dopo che l'immagine era stata pubblicata sulla pagina Facebook del dipartimento di Stockton (California), il 30enne Jeremy Meeks aveva infatti guadagnato rapidamente, di condivisione in condivisione, un mare di ammiratrici. Ma ora per il bello e dannato è arrivato il momento di pagare i conti con la giustizia: Jeremy è stato condannato a scontare 27 mesi di carcere per rapina a mano armata.