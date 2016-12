20 giugno 2014 Usa, 38mila "mi piace" per il ladro bello La polizia pubblica la sua foto segnaletica e sul web si scatenano le adesioni: migliaia in pochi giorni. Protagonista il 30enne Jeremy Meeks, sguardo da duro e occhi azzurri, naturalmente Tweet google 0 Invia ad un amico

16:44 - Bello e dagli occhi ovviamente azzurri. E' diventata subito un fenomeno virale la foto segnaletica pubblicata dalla polizia di Stockton, in California. Protagonista il 30enne Jeremy Meeks, che in pochi giorni ha ricevuto 38mila "mi piace". Il popolo del web lo ha eletto il più bello della sua banda. Nella speciale classifica sono ben lontani gli altri: il secondo ha avuto 900 "like", il terzo e il quarto appena 61 e 18 consensi.