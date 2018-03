Regno Unito, autobus a due piani viene trascinato fuori dalla neve da due fuoristrada

Buran è arrivato in Europa, causando ondate di gelo e forti nevicate. Non fa eccezione il Regno Unito, dove il maltempo sta causando grandi disagi alla circolazione. A Southampton un autobus a due piani è rimasto bloccato nella neve e per risolvere la situazione è stato necessario l’intervento di ben due fuoristrada. Solo così si è potuto riportare il veicolo sulla carreggiata e trascinarlo lontano dalla neve. Fortunatamente non ci sono stati feriti.